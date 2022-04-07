Alkollü eşini eve götürmek için uğraşan kocayı 'şiddet uyguluyor' sanıp ihbar ettiler

Gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olayda bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.