Alkollü eşini eve götürmek için uğraşan kocayı 'şiddet uyguluyor' sanıp ihbar ettiler - Haberler

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Alkollü eşini eve götürmek için uğraşan kocayı 'şiddet uyguluyor' sanıp ihbar ettiler

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı. Kadının dövüldüğünü düşünen bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp, polise ihbarda bulundu.

Gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olayda bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTILAR

Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - 3. Sayfa

Yenişehir, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

O Z:

Haaa alkollümü? Ozaman problem yok....

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