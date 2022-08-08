Son dakika haberi | Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Ağrı Yüzüncü Yıl Mahallesi Yenivan Caddesi üzerindeki Küpkıran Köprüsü'nde, Z.B. idaresindeki 35 GB 2386 plakalı kamyonet ile M.E. idaresindeki 04 AAJ 891 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahaleleri yapmasının ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI