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Son dakika haberi | 80 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi | 80 yaşındaki adam denizde boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haber: Aydın'ın Didim ilçesinde 80 yaşındaki şahıs, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Didim ilçesinde 80 yaşındaki şahıs, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altınkum Mahallesi oteller bölgesindeki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatilini geçirmek için Didim'e gelen Haydar Koç (80), serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Koç'un yardımına koşan vatandaşlar, yaşlı adamı denizden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Koç'un ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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