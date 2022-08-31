Aydın'da vahşi cinayet! 2 ay önce evlendiği karısının boğazını keserek öldürdü 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs, yaşadıkları tartışma sonucu 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek feci şekilde öldürdü. Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. SALDIRGAN KOCA YAKALANDI M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Koçarlı Aydın 3. Sayfa Haberler

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