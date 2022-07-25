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Son dakika haber... Yüksek sesle konuşma kavgasında kuzenini öldürmüştü, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Yüksek sesle konuşma kavgasında kuzenini öldürmüştü, tutuklandı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yüksek sesle konuşma sebebiyle yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yüksek sesle konuşma sebebiyle yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay, Karapürçek ilçesi Yazıgürgen Mahallesi üzerinde 22 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında yüksek sesle konuşma meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kendisine kaçmak için yardımcı olduğu öne sürülen 3 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapürçek Sakarya Geyve 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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