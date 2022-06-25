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Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Yaylada sel sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen yağış sonrası 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Dün akşam saatlerinde Korkuteli'ne bağlı Küçükköy Yaylası'nda aşırı yağış sebebiyle su baskını meydana geldi. Su baskınlarında, hayvancılık yapan Bedri Koyuncuoğlu ve Mustafa Yörük'e ait 23 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaylada meydana gelen sel sonrası AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ve Küçükköy Mahalle Muhtarı Eyüp Çetmi, jandarma ekipleri olay yerine giderek vatandaşlar ile görüştü. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ise hasar tespiti yaptı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli Hisarcık Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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