Son dakika haber | Yaralı domuz için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arka ayağından yaralanan bir yaban domuzu bir evin bahçesine sığındı. Güçlükle uyutulabilen domuz, tedavi altına alındı.

Konacık Mahallesi Babürşah Caddesi üzerindeki bahçeli bir eve bilinmeyen nedenle sağ arka ayağı kırılan bir yaban domuzu girdi. Sabah kalktıklarında bahçelerinde domuzu gören ev sakinleri, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Domuzun arka ayağının kırık olduğunu ve güçlükle hareket ettiğini gören ev sakinleri, belediye ve arama kurtarma derneklerinden yardım istedi. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi eve geldi.

"Biz domuzları besleriz, onlara su koyarız"

İkamet sakinlerinden Emel Nemutlu, "Sabah köpeklerin sesi ile uyandık. Bizim arka bahçe kapısı dağa açılıyor. Domuzlar buraya hep gelir, biz onlara su koyarız, besleriz, yemek artıkları koyarız. Sabah bahçenin de içindeydi. Durumu ihbar ettik. Hayvanın sağ arka ayağı kırık, hareket edemiyor. Biz onu dışarı çıkartacaktık, çıkamıyor. Sağ olsun belediyeden ekip geldi. Daha önce de evin yakınlarına domuz gelirdi ama bahçeye hiç girmezdi. Sanırım bu kez can havliyle geldi. Ayağı sanırım dağda kayalıkta kırılmış "dedi.

Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği Gönüllüsü Deniz Kara da, "Duyarlı bir vatandaşımızdan gelen bir ihbarla bugün buraya intikal ettik. Konacık, domuzların yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Burada genellikle vatandaşlarımız domuzları besler. Bir kaza geçirmiş sanırım, ayağı kırık. Barınaktan gelen arkadaşlar şimdi domuzu etkisiz hale getirip bakımevine götürecekler. Umarım en kısa zamanda iyileşip doğal hayatına tekrar döner" diye konuştu.

Güçlükle etkisiz hale getirildi

Bahçedeki ağaçların dibine sığınan domuz, ekiplerce bayıltılmadan araca alınmak istendi fakat başarılı olunamayınca iğne ile bayıltılmaya çalışıldı. Yaban domuzu, 3 iğne ile etkisiz hale getirilebildi. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü aracına alınan yaban domuzu, daha Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi. - MUĞLA