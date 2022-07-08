Yabancı kadınlarla, Türk erkekleri kavga etti! Yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçeşehir'den Taksim'e giden belediye otobüsünde yer verme nedeniyle kavga çıktı. Yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği yumruk yumruğa birbirine saldırırken, vatandaşlardan birinin "Ben boksörüm, sakin" dediği görüldü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da yabancı uyruklu 4 kadın ile bir grup Türk erkeği arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taraflar arasında yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, vatandaşlardan birisi "Ben boksörüm, sakin" diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
İki tarafın kavgası otobüsteki vatandaşların müdahalesiyle son bulurken, yaşanan o anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa