Son dakika haber | Üsküdar'da yangının ortasında kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Üsküdar'da iki katlı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürülürken, yangının ortasında kalan 3 yavru kediyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Kedilerinin kurtarılmasına sevinen çocuklar ise itfaiye ekiplerine not yazarak teşekkür etti, o anlar yürekleri ısıttı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Üsküdar Küplüce Mahallesi Eylül Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

3 yavru kedi kurtarıldı

Yangının ortasında kalan 3 yavru kediyi ise itfaiye ekipleri kurtararak dışarı çıkardı. Daha sonrasında yavru kedileri bir kartona koyarak vatandaşlara teslim eden ekip, o anlarıyla yürekleri ısıttı. Bu duruma ise en çok çocuklar mutlu oldu.

Çocuklardan yavru kediyi kurtaran ekiplere teşekkür

Hayvanları çok sevdiğini ve itfaiye ekiplerinin can kurtardığını ifade eden 14 yaşındaki Eylül Ada Gündoğdu not yazarak, "Çok mutluyum ben zaten kedileri çok seviyorum. İtfaiye ekipleri canlıların hayatını kurtarıyor. Her türlü candan insan, hayvan fark etmiyor, bitkilerin bile hayatını kurtarıyor. Onlara böyle minik bir tane yazı yazdım. Notumda şunu yazdım 'Her kalp atışı bin umut taşır' yazmıştım" dedi.

Eylül'ün bu notuna karşılık ise itfaiye ekipleri teşekkür etti. Öte yandan, yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL