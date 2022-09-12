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Son dakika haber: Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Üniversite personeli kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Son dakika haberi: Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli bir personel, mesai arkadaşları tarafından kampüs içerisindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli bir personel, mesai arkadaşları tarafından kampüs içerisindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı'nda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan Y.C. (56), dolaşmak için kampüs içerisindeki ağaçlık alana gitti. Aradan geçen zamana rağmen mesaisine dönmeyince arkadaşları kendisini aramaya çıktı. Ağaçlık alanda Y.C.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Y.C.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Y.C.'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Üniversitesi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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