Son Dakika | Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyede 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyede Şanlıurfa'da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı adliyede ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyette bulundukları ve yurt dışına kaçmayı planladıkları belirlenen 5 Suriye uyruklu zanlı ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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