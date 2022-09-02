Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ haber! Tekirdağ'da tütüne dev operasyon

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ haber! Tekirdağ'da tütüne dev operasyon

Tekirdağ 3. sayfa haberi: - Tekirdağ'da tütüne dev operasyon Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği adreslerde kilolarca tütün ve binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.

- Tekirdağ'da tütüne dev operasyon

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği adreslerde kilolarca tütün ve binlerce bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan arama faaliyetleri neticesinde, 269 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 307 bin 320 adet dolu makaron ve 37 kilogram tütün ele geçirildi.

Haklarında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem yapılan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title