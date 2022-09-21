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Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

3. Sayfa Haberleri

- Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi Polise direnen bazı göstericiler gözaltına alındı İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alınması ve ardından şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de yaşayan İranlılar...

- Taksim Meydanı'nda izinsiz toplanan İranlılar Mahsa Amini'nin şüpheli ölümünü protesto etmek istedi

Polise direnen bazı göstericiler gözaltına alındı

İSTANBUL - İran'da Mahsa Amini'nin gözaltına alınması ve ardından şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de yaşayan İranlılar Taksim Meydanı'nda eylem yapmak istedi. İzinsiz eylemde uyarılara rağmen dağılmayan eylemcilerden bazıları gözaltına alındı.

Türkiye'de yaşayan İranlılar, sosyal medyadan haberleşerek saat 19.00'da Taksim Meydanı'nda bir araya geldi. Polis ekipleri izinleri olmadığı için eyleme müsaade edilmeyeceğini söyledi. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesine yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. Eylem yapmak isteyen grup kısa süreli gerginlikten sonra dağıldı. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

Türkiye Taksim 3. Sayfa Güncel Haberler

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