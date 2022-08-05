Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı

Gaziantep'te husumetli oldukları kişinin üzerine kurşun yağdıran bir grup saldırgan o sırada yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

 - Güncelleme:

Gaziantep'te husumetli oldukları kişinin üzerine kurşun yağdıran bir grup saldırgan o sırada yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kocaoğlan Mahallesi'nde Demokrasi Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bulvar üzerindeki büfenin önünde aracıyla duran bir kişi içecek almak için aracından indi. Büfede alışveriş yaptığı sırada husumetlileriyle karşılan kişinin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan kişi aracına koşarken pompalı tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen 11 yaşındaki Ö.D. ile Abdullah Yiğit'e (22) isabet etti.

YOLDAN GEÇENLER YARALANDI

2'si silahlı 4 saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep alışveriş Demokrasi Şahinbey 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title