Aydın gündem haberleri: DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın gündem haberleri: DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI

Aydın gündem haberleri: DM16 AYDINLATMA MÜHİMMATI PATLADI YANGIN ÇIKTI, 2 HAFİF YARALI

Aydın haberleri... Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması...

 - Güncelleme:

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, 'Tim depolarının sayım kontrol ve bakımı esnasında DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı esnasında personelimizin dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıkmıştır. Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur' dedi.

(GENİŞ HABER GEÇİLECEK)

Haber: ŞIRNAK, (DHA)

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title