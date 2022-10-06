Servis aracının altında kalan motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Servis aracının altında kalan motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybettiERZURUM Erzurum Atatürk Üniversitesi kavşağında dengesini kaybeden motor ve sürücüsü servis aracının altına devrildi. Servis aracının altında kalan motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti ERZURUM Erzurum Atatürk Üniversitesi kavşağında dengesini kaybeden motor ve sürücüsü servis aracının altına devrildi. Kaza sonucu motor sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinde Üniversite kavşağında gerçekleşen olayda Mustafa Yasin Kurtuluş kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motor, 25 S 0170 plakalı servis aracının altına devrildi. Motorla beraber servis aracının altında kalan Mustafa Yasin Kurtuluş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yol ortasında gerçekleşen kaza sonucu trafik kapandı. Daha sonra kaza yerine gelen polis ekipleri ve sağlık birimleri incelemeler yaptı. Olay yeri inceleme sonrasında cenaze sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz Atatürk Üniversitesi Erzurum 3. Sayfa Haberler

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