Son dakika... Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Sel sularının geçişini engellemek için set çekildi

Son dakika haberi... Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularının merkeze taşınmasını engellemek çay kıyıları dolduruluyor.

Dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini arttırdığı ve AFAD'ın kırmızı kod uyarısı verdiği Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ile İnebolu Belediyesi ekipleri tarafından sel sularının ilçe merkezine taşınmasını önlemek için kamyon ve kepçelerle çay kıyıları doldurularak set çekildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır ve İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan tüm kamu kurum ve kuruluşları ilçede meydana gelebilecek can ve mal kaybına karşı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

(Muhammed Kömeçoğlu - Özgür Kaya /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title