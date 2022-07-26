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Son dakika haber: Satırlı ve keserli saldırı kamerada

Son dakika haber: Satırlı ve keserli saldırı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde telefon satış ve tamir dükkanına giren bir kişi, arkasından koşarak gelen 2 şüphelinin satır ve keserli saldırısına uğradı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde telefon satış ve tamir dükkanına giren bir kişi, arkasından koşarak gelen 2 şüphelinin satır ve keserli saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir telefon satış ve tamir dükkanına giren Behçet Ö., aralarında arazi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki akrabasının saldırısına uğradı. Behçet Ö. dükkana girip etrafa bakınırken koşarak gelen 2 şahıs, ellerindeki satır ve keser ile adama vurmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine darbeler alan Behçet Ö., kendini savunmaya çalıştı. Bir süre darp edilen şahıs, dengesini kaybederek içerisinde cep telefonlarının bulunduğu vitrine çarptı.

Şahıslar olay yerinden kaçarken ayağa kalkan Behçet Ö. dışarı çıktı. Olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, kavga yaşandığı sırada işyeri sahibinin müdahale etmeye çalıştığı fakat başaramadığı gözlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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