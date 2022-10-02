Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı Şanlıurfa'da sokak ortasında iki grubun uzun namlulu silahla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da silahlı kavga kamerada: 3 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokak ortasında iki grubun uzun namlulu silahla kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Uzun namlulu silahın kullandığı kavgada Mustafa Y. (23), Nimet Y. ve Halil F. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı Karaköprü Şanlıurfa kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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