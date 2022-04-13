Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası - Haberler

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Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

AA - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö. ise gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.

İSTİSMAR EDEN KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

AA / Eşber Ayaydın - 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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