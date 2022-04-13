Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası
AA - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö. ise gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.
YOĞUN BAKIMA ALINDIYakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.
İSTİSMAR EDEN KİŞİ GÖZALTINDA
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.
AA / Eşber Ayaydın - 3. Sayfa