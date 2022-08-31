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Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobil okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu.

Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sancaktepe Selam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan A. idaresindeki 34 FJF 187 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki okulun bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse araç içerisinden yaralı olarak çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza esnasında okul bahçesinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Kaza yapan sürücü Ramazan A., "Araç birden önüme çıktı. Havada yağışlıydı. Frene bastım ama araç duramadı. Bahçeye uçtum. Yanımda eşim ve iki tane komşum vardı. Durumları iyi" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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