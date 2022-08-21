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Son dakika haber | Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

Son dakika haber | Samsun'da bir kişi otel odasında ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kızılırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Arslan'dan (61) haber alamayan otel görevlileri odasını kontrole gittiğinde kapasının arkadan kilitli olduğunu fark etti. Olay polise haber verildi. Çilingir yardımıyla Kenan Arslan'ın kaldığı odaya giden polis ekipleri şahsı ölü buldu. Arslan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Arslan Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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