Son dakika haber | Şaka ölümle bitti

Son dakika haberi... Tekirdağ'da bir genç, alışveriş yaptığı sırada arkadaşıyla şakalaşırken kapıya çarparak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da bir genç, alışveriş yaptığı sırada arkadaşıyla şakalaşırken kapıya çarparak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Resul I. (27) isimli genç, Tekirdağ'da bir marketten alışveriş yaptığı sırada iddiaya göre arkadaşı ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini kovalarken marketin girişi kapısına çarpan Resul I., cam parçalarının vücuduna gelmesi nedeniyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı saniye saniye kaydedildi

Resul I.'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Cami Kebir'de kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan Resul I.'nın market içerisinde arkadaşıyla birbirini kovaladığı ve kapıya çarparak yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. - TEKİRDAĞ