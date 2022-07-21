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Son dakika haber | Sabah saatlerinde meydana gelen araç yangınlarında büyük maddi zarar oluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Sabah saatlerinde meydana gelen araç yangınlarında büyük maddi zarar oluştu

Son dakika haberine göre Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen otomobil ve tır yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen otomobil ve tır yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Mahalle sakinleri araçların yanmasını korkuyla izledi.

Olay, merkez Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Selimzade Mahallesinde sokak üzerinde park halindeki otomobilden duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Dumanlar çıkan otomobilin alev almasıyla vatandaşlar evlerinden kovalarla taşıdıkları suyla otomobili söndürmeye çalıştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, sokakta panik yaşandı.

Öte yandan Nilüfer ilçesi Özlüce mahallesinde saman yüklü tır, hareket halindeyken saman balyalarının yüksek olması sebebiyle elektrik tellerine takıldı. Çıkan kıvılcımlardan dolayı saman balyalarına tutuştu. Kısa sürede tırın kasasındaki tüm balyalar alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonucu tır söndürüldü. Meydana gelen araç yangınlarında can kaybı yaşanmazken otomobil ve tır kullanılamaz hale geldi. Maddi zarar oluştu.

Polis ekipleri olaylarla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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