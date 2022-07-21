Son dakika haber... Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü Son dakika haberi: Bitlis'te pomza yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Bitlis'te pomza yüklü kamyonun kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Diyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Salih Hasanoğlu yönetimindeki 49 AAE 643 plakalı pomza yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, sürücü Mehmet Salih Hasanoğlu hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Pomza yüklü kamyon devrildi: 1 ölü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.