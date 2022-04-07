Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasına 4 gözaltı

Son dakika haberi: Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şahıs tespit edildi. Şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, çok sayıda mahkeme kararıyla yasaklanmış yayın ve 4 adet örgütsel paylaşımların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi.

Şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Medya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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