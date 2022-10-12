Pazar esnafı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa'da kurulan bir pazarda iki pazarcı arasında tartışma çıktı. Pazarcıların müşteri kapma tartışması yerini sandalye ve sopalara bıraktı. O anlar vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavganın tarafları birbirlerinden şikayetçi olmadı. Osmangazi ilçesi Alemdar Pazarında tezgah açan pazarcılar arasında meydana gelen olayda müşteri kapma sebebiyle başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı. BİRBİRLERİNİN KAFALARINDA SANDALYE KIRDILAR Kavgada ise sandalye ve sopalar havada uçuştu. Birbirlerinin kafalarında sandalye kıran tarafları çevredeki vatandaşlar da ayıramadı. Ortalık savaş alanına dönerken; kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu olay daha fazla büyümeden son buldu. Pazarcıların birbirinden şikayetçi olmadığı ve tartışmanın son bulduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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