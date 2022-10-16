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Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza anbean kaydedildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da bir kuryenin kullandığı motosiklet seyir halinde otomobile çarptı. Kameraya anbean kaydedilen olayda kurye, çarpışmanın etkisiyle bir evin bahçesine düştü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, T.Ç. idaresindeki otomobil, Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda M.Y'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza anbean kaydedildi

Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması ve otomobilin karşıdan gelen araçla çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Fethiye Pekin Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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