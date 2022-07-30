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Son dakika haber! Otomobille çarptığı oğlu hayatını kaybetti

Son dakika haber! Otomobille çarptığı oğlu hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da bir baba, kullandığı otomobil ile aniden yola çıkan kendi oğluna çarptı.

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Afyonkarahisar'da bir baba, kullandığı otomobil ile aniden yola çıkan kendi oğluna çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) kullandığı 03 AAC 713 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada 8 yaşındaki oğlu Y.S., bir anda yola çıktı. Durumu geç fark eden baba ise oğluna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.S. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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