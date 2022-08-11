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Son dakika haber! Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Son dakika haber! Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza,, ilçeye bağlı Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinden ilçe merkezine seyir eden Büşra Ö. (25) idaresindeki 80RJKX plakalı Mercedes marka otomobil ile kavşaktan Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı'na çıkış yapmaya çalışan Yüksel Ö. (55) idaresindeki Tofaş Kartal marka otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Yüksel Ö. İçin sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden sağlık ekipleri ile birlikte çıkartarak sedyeye aldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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