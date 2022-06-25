Son dakika haber... Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı Son dakika gelişmesine göre Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşa Köşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olanM. D. idaresindeki 06 YB 4625 otomobil yolun karşısına geçmeye İ. A.'ya çarptı. Kazada İ.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber... Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.