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Son dakika haber... Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Paşa Köşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olanM. D. idaresindeki 06 YB 4625 otomobil yolun karşısına geçmeye İ. A.'ya çarptı. Kazada İ.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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