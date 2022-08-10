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Paraşütü açılmayan okul müdürü, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

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Manisa'da Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin'in yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetti. Olay anı bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansırken, Gültekin'in, paraşütün kanadının açılmaması nedeniyle 20 metre yükseklikten yamaca düştüğü görüldü.

Çevresinde yamaç paraşütüne merakı ile tanınan, Çancılar İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Cengiz Gültekin, dün bir grup ile Ankara'nın Ayaş ilçesindeki paraşüt tepesi mevkisinde yamaç paraşütüyle atladı. Evli ve 2 çocuk babası Gültekin, bir süre sonra zemine düşerek hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kütahya'ya götürüldü.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Cengiz Gültekin'in, paraşütünün kanadının açılmaması nedeniyle havada savrulduğu ve 20 metre yükseklikten hızla yamaca düştüğü görüldü. Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, paraşütü kastederek "Aç şunu" dediği duyuldu. Gültekin yere düştükten sonra çevredekilerin yaptığı ilk müdahale de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde Gültekin'e kalp masajı yapıldığı, bu sırada başında bulunan diğer yamaç paraşütü sporcularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

PİLOTAJ HATASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan kazanın pilotaj hatası sonucu meydana geldiği, hava şartlarının uygun olduğu ve o sırada havada başka yamaç paraşütlerinin de olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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