Son dakika haber | Niğde'deki trafik kazaları kameralara yansıdı Bir son dakika haberine göre Niğde'de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları, kameralarca kaydedildi. Niğde'de meydana gelen maddi ve yaralamalı trafik kazaları, kameralarca kaydedildi. Kentin çeşitli noktalarında bulunan kameralara farklı tarihlerde meydana gelen yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüzce dönen bir otomobile motosikletin çarpması, diğer kazada ise hızla gelen bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje girmesi yer alıyor. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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