Böyle ölüm herkese nasip olmaz! Son nefesini secdede verdi, anbean kamerada 3. Sayfa Haberleri İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan camide namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 10 Ekim günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde ikindi namazı için ilçede bulunan camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaşarak yere düştü. YERDE YATARKEN BULDULAR Namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, Çoban'ı sırt üstü ve hareketsiz yatarken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. SON ANLARI KAMERADA Namaz kılan Haydar Çoban'ın fenalaştığı anlar camii içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, namaz kılan Haydar Çoban'ın dua ederken fenalaşarak yere düştüğü görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kalp Krizi İzmir 3. Sayfa Haberler

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