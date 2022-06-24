Son dakika haber... Muş'ta 92 yaşındaki adam, 72 yaşındaki eşini silahla öldürdü Son dakika gelişmesine göre Muş'ta eşiyle geçimsizlik yaşayan 92 yaşındaki K.G., 72 yaşındaki eşi H.G.'yi uzun namlulu silahıyla vurarak öldürdü. Muş'ta eşiyle geçimsizlik yaşayan 92 yaşındaki K.G., 72 yaşındaki eşi H.G.'yi uzun namlulu silahıyla vurarak öldürdü. Olay, Hürriyet Mahallesi İstanbul Evlerinde yaşayan K.G. ve H.G. çiftinin zemin kattaki dairelerinde meydana geldi. Sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahını çekerek eşi H.G.'ye doğrulttu. Tartışmanın alevlenmesiyle silahını ateşleyen K.G, eşini öldürdü. Komşuların 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. H.G.'nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Hürriyet Muş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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