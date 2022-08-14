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Son dakika haber... Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti

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Son dakika haber... Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tunceli'de serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

Tunceli'de serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

Olay, Halbori Gözeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı'na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüksel, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, Yüksel'i kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan Yüksel, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Munzur Çayı Hisarcık Tunceli Kızılay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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