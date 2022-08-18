Motor kısmından duman yükselince arabadan inen aileye başka araç çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te otobanda ilerleyen 6 kişilik bir aile, arabalarından duman gelmesinin ardından otobana indi. Bu sırada arkadan gelen bir başka araç aileye çarptı. Kazada 3 aylık bebek dahil iki çocuk can verirken, diğer 4 kişi yaralandı.

Nurdağı- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde iddiaya göre Gaziantep yönüne ilerleyen Suriye uyruklu Okba Alassaf (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından Sakcagözü Mahallesi yakınlarında dumanlar yükselmeye başladı.

ARKADAN GELEN ARABA ÇARPTI

Sürücü otomobili yol kenarına çekerek park etti. Araçtan panik ile çıkan sürücü Okba Alassaf, eşi Majede Haj (27) çocukları Mais (8), Sacide (4), Leen (7) ve 3 aylık Yakut'a arkadan gelen O.K. yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Jandarmanın çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralıları Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 3 aylık Yakut bebek ile kardeşi Leen Alassaf, doktorların müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavileri sürerken, otomobil sürücüsü O.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.