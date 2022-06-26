Kendini tuvalete kilitlese de kurtulamadı! Meyhanede başlayan kavga, kafede bitti

Samsun'da bir meyhanede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. kaçarak kendini meyhanenin tuvaletine kilitledi. S.D.'nin peşinden koşan kimliği belirsiz şahıslar tuvaletin kapısını zorlayıp açamayınca büyük uğraşlar sonucu kapıyı kırıp içeri girdiler.

KAÇARAK KAFEYE GİRDİ

Tuvaletin önünde meydan dayağı yiyen S.D. kaçarak çanını kurtarmak istedi. Bitişikte bulunan bir kafeye kaçan S.D. burada de peşinden gelenlerden meydana dayağı yedi. Kendini kafenin kenarında dışarı atarak saldırıdan kurtulmak isteyen S.D., kırılan camla birlikte yere düştü ancak düştüğü yerde de saldırı saldırı devam etti. S.D.'nin hem meyhanede, hem de kafede uğradığı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Hastanelik olan S.D. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganlar ise kayıplara karıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Saldırıya uğraşan S.D.'nin 16 Mayıs tarihinde Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada müvekkilleri ile görüşen Samsun Bürosu Avukatlarından Adem Erol'u silah kabzası ile darp eden kişi olduğu, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa