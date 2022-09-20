Son dakika haber! Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti. Mersin'in Silifke ilçesinde uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesinde gezintiye çıkan 49 yaşındaki Ferudun C., henüz bilinmeyen bir nedenle 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağı inen ekipler, Ferudun C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan çıkarılan Ferudun C.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Atayurt Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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