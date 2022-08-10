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Meksika'da polis şiddeti: 3 yaralı

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- Meksika'da polis şiddeti: 3 yaralı Meksika'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kişiler polis tarafından darp edildi.

- Meksika'da polis şiddeti: 3 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kişiler polis tarafından darp edildi. Olayda 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise tutuklandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de trafik polislerinin kontrol noktasında bir araç 'dur' ihtarına uymadı. İddiaya göre, polisin ısrarı üzerine araçta bulunanlar dışarı çıkarak polis ekiplerine saldırdı. Çıkan kavga çevredeki bazı vatandaşların katılımıyla büyürken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bazı polislerin vatandaşlara sopalarla saldırdığı, olayın görüntülerini kaydeden bir kadını ise hakaret ederek darp ettiği görüldü.

Olayda polise saldıran 2 kişi tutuklanırken, 3 kişinin ise polis memurları tarafından darp edilerek yaralandığı bildirildi.

Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olay hakkında yaptığı açıklamada, şiddet uygulayan polis memurlarının davranışının kabul edilemez olduğunu ve sorumluların sıfır toleransla cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

Mexico City Tragger Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler

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