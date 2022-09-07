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Son Dakika | Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıMARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde polis zırhlı aracı ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MARDİN Mardin'in Artuklu ilçesinde polis zırhlı aracı ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesine bağlı Sanayi Mahallesinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkiinde Artuklu istikametinden Kızıltepe istikametine doğru seyir halinde olan N.N.Ö, idaresindeki 47 KY 389 plakalı otomobil aynı istikamete doğru seyir halinde olan polis zırhlı araç ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada savrulan otomobil takla atarak ters dönüp durabildi. Kazada otomobil sürücüsü N.N.Ö. bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazada yaralanan kadın sürücü, yapılan müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Artuklu - Kızıltepe istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan - 3. Sayfa

Tragger Artuklu Mardin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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