Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatan magandanın paylaşımları ortaya çıktı! Lüks otomobiliyle kuralları hiçe saymış

Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana gelen olayda Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı lüks otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi.

BEBEKLİ SÜRÜCÜYE SALDIRAN MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde bebeği bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

İFADESİNDE KADIN SÜRÜCÜYÜ SUÇLADI: YOL VERMEDİ, ARACIMA ÇARPTI

Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, ''Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım'' dedi. Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

DRİFT YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan Utku K.'nin otomobili ile drift yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Otomobili ile süratli bir şekilde ilerlediği görülen Utku K., trafikte ilerleyen araçların arasında makas atarak tehlikeli hareketler yaptı. Ayrıca otomobilin ön konsolunda duran silah ise dikkatlerden kaçmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa