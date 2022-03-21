Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdü - Haberler

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Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdü

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaların davası için mahkeme heyeti tarlada keşif yaptığı sırada 43 yaşındaki Metin B., hakimin gözü önünde halasının oğlunu vurarak öldürdü.

Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yapmaya gitti. Keşif yapılırken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.

HAKİMİN GÖZÜ ÖNÜNDE AKRABASINI VURDU

Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdüAhmet Ceylan

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Ceylan, Çarşamba, Mahkeme, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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