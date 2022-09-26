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Liseli kuzenlerin silahlı oyununda kan çıktı! Boynuna isabet eden tek kurşun canından etti

3. Sayfa Haberleri

Liseli kuzenlerin silahlı oyununda kan çıktı! Boynuna isabet eden tek kurşun canından etti

Bursa'da 14 ve 16 yaşlarında iki lise öğrencisi kuzenin tabancayla oyunu kanlı bitti. Bir anda ateş alan tabancadan çıkan tek kurşun, 16 yaşındaki çocuğun boynuna isabet ederek ölümüne sebep oldu.

Bursa'da B.S'nin evine nereden bulunduğu belli olmayan bir tabanca ile gelen kendisi gibi lise öğrencisi kuzeni T.S. tabancayı kuzenine göstererek bir süre tabancayla oynadı.

BOYNUNA İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Tabanca, B.S.'nin doldur boşalt yapıp T.S.'ye uzattığı sırada ateş aldı. T.S.'nin boyun kısmından kan aktığını fark eden B.S. durumu ailesine bildirdi. Boynuna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan T.S., 112 ambulansıyla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ekipleri olaydan sonra B.S.'yi gözaltına aldı. B.S.'nin çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, T.S. ise ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa Ulus 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

İsimsiz user:

o silahların çocuklarda ne işi var

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Ütopik Yorumcu:

Ya tövbe allahım bu nasıl ihmalkarszlık ya nerede bu aile o silahların ne işi var bu çocukların elinde

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