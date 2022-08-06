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Son dakika haber: Kuzu eti indirimini protesto eden besiciler yol kapattı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzu eti indirimini protesto eden besiciler yol kapattı Gaziantep hayvan besicileri, Et ve Süt Kurumu'nun yüzde 25'lik indirim kararına D-400 yolunu trafiğe kapatarak tepki gösterdi Besiciler yol kapattı yüzlerce araç kuyruğu oluştu Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve...

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Kuzu eti indirimini protesto eden besiciler yol kapattı

Gaziantep hayvan besicileri, Et ve Süt Kurumu'nun yüzde 25'lik indirim kararına D-400 yolunu trafiğe kapatarak tepki gösterdi

Besiciler yol kapattı yüzlerce araç kuyruğu oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki göstererek D-400 karayolunu trafiğe kapattı. Zaman zaman gerginlikler ve yüzlerce araç kuyruğunun da yaşandığı olay, bir süre sonra sona ererken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Gaziantep'te toplanan yüzlerce küçükbaş hayvan besicisi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararına tepki gösterdi. Gaziantep-Nizip arasındaki ulaşımın sağlandığı D-400 karayolunda toplanan hayvan besicileri, yolun 20. kilometresini çift taraflı trafiğe kapatarak Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatlarında yaptığı yüzde 25'lik indirim kararını protesto etti.

Mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini iddia ettiler

İndirim kararıyla mağdur olduklarını ve zarar ettiklerini söyleyen küçükbaş hayvan besicileri, yetkililere çağrıda bulanarak yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması ve canlı hayvan ihracatının önünün açılması konusunda destek istedi.

Öte yandan, trafiğe kapatılan ve yüzlerce araç kuyruğunun oluştuğu D-400 karayolu, olaya müdahale eden jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla 30 dakika sonra tekrar trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - 3. Sayfa

Et ve Süt Kurumu Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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