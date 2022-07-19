Son dakika haber: Kula'da iki ayrı motosiklet kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kula'da ilk kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir yönüne seyreden ve kavşaktan şehir içine dönmek isteyen Anıl K. idaresindeki 45 RA 8598 plakalı ticari araca, aynı yönde seyreden F.S. (17) idaresindeki 45 RA 5261 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü F.S. yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Emine S. (42) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralıların, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Diğer kaza ise 19.15 sıralarında Kula-Selendi eski yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selendi'den Kula istikametine seyir halinde olan Kaya C. (55) idaresindeki 67 EV 275 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Celal T. (44) idaresindeki 45 RA 3781 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Celal T. (44) ve eşi Şehri T. (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen iki kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişinin, ilk müdahaleleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa