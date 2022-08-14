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Son dakika haberleri! Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

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Bir son dakika haberine göre - Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı Filistin'in başkenti Kudüs'te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

- Kudüs'te otobüse silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

KUDÜS - Filistin'in başkenti Kudüs'te İsraillilerin bulunduğu otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İsrail polisi, Filistin'in başkenti Kudüs'te "Ağlama Duvarı" olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İsrail Polisi Sözcüsü Kan Eli Levy, "Terörist elimizde" dedi. Polis olayda 1'i hamile kadın olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrailli yetkililer, olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin "teröristi yakalamak için çalıştığını" belirtmişti.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa

Filistin İsrail Kudüs 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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