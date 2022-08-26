Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı. Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.'ye yoldan geçen araba çarptı. SAĞLIK DURUMU İYİ Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. SAHİBİ, KÖPEĞİN SALDIRGAN OLMADIĞINI SAVUNDU Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu. O ANLAR KAMERADA Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, peşinden gelen köpekten kaçan çocuğa arabanın çarptığı görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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