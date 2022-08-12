Son dakika haber! Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri: Ankara'da bir doğalgaz bakım firması çalışanı, kendi dükkanının önünün dolu olması sebebiyle aracını yan taraftaki çay ocağının önüne park etti.

Ankara'da bir doğalgaz bakım firması çalışanı, kendi dükkanının önünün dolu olması sebebiyle aracını yan taraftaki çay ocağının önüne park etti. Park sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanan firma çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesi Şenol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğalgaz bakım firması çalışanı Murat Ulaş Kanbur, dükkanının önünde park edecek yer bulamayınca yan taraftaki çay ocağının önündeki dubayı kaldırarak aracını park etti. Bunun üzerine çay ocağı çalışanı Yunus Emre İ. ile Kanbur arasında tartışma çıktı. Mahalleli tarafından kısa sürede yatıştırılan tartışmanın ardından Yunus Emre İ., ertesi gün tekrar Kanbur'un dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın büyümesi ile Yunus Emre İ, yanındaki bıçağı Kambur'un karnına saplayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kanbur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası Murat Ulaş Kanbur'un memleketi Çankırı'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yunus Emre İ.'nin olaydan önce bir kişiyle sohbet ettiği, olayın ardından da kaçarak uzaklaştığı görüldü.

"Belinden çıkardığı bıçağı saplamış"

Olayın tanıklarından Yunus Ekinci, "Bir gün öncesinde bir tartışma çıkmıştı. Olayları düzelttik ama yanında çalışan şahıs hırsını alamamış. Ardından tekrar karşılaşıp tartışıyorlar. İtişmeler oluyor. Belinden çıkardığı bıçağı saplıyor o şahıs. Murat abi benim dükkana girdiğinde ben dışarıya çıkmıştım. O sırada şahıs kaçmıştı. Ambulansı aradım, durumu kötüydü. Kendini yere attı, bir süre sonra da bilinci kapandı. Saldıran şahıs yakalandı. İfadelerimizi verdik. Olay anında depodaydım. Çıktığımda şahıs kaçıyordu. Aile dostumuzdu, çocukluk arkadaşıydık" ifadelerini kullandı. - ANKARA