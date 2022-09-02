Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber! Kocaeli'de yüzlerce gram uyuşturucu ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Kocaeli'de güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de güvenlik güçlerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 64 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Valiliği, polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları ile yakalanan şüpheli sayısını açıkladı. Bu çerçevede, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 185,5 gram metamfetamin, 272 sentetik ecza, 2 bin 179 kök kenevir bitkisi, 25 captagon, bin 74 extacy, 116 gram eroin, 141 bin 838 gram esrar, 345 gram skunk, 9 gram kokain, 11 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 42 fişek, hassas terazi, tüfek, 212 bin 290 TL ele geçirildi. Olayda ele geçirilen maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslardan 64'ü tutuklandı, 21 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Arda Can Uzun /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title